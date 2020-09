Online cursus Coronawet en de (handhavings)praktijk**

Coronawet

Wat is het systeem van de nieuwe Coronawet?

Wat is onder de nieuwe wet de rol van de minister, de voorzitter van de veiligheidsregio, de burgemeester en de democratische volksvertegenwoordiging?

Blijft de inhoud van de maatregelen gelijk? Wat wordt nu precies verboden en wat niet (meer)?

Hoe kunnen de maatregelen nieuwe stijl worden gehandhaafd en door wie?

Laat de ‘Coronajurisprudentie’ al een eenduidig beeld zien? Wat kunnen we ervan leren?

Is er door juridische onduidelijkheid inmiddels ‘handhavingsverlegenheid’ ontstaan?

Verschilt de wijze van ‘Coronahandhaving’ van gemeente tot gemeente sterk? Zo ja, is dat wenselijk en wat zijn de gevolgen daarvan?

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.Het kabinet komt ter vervanging van de noodverordeningen met een nieuwe Coronawet. Wat gaat dat inhouden voor uw handhavingspraktijk? En wat kunt u leren van de wijze waarop de afgelopen periode onder het oude regime de Coronamaatregelen zijn gehandhaafd door gemeenten en veiligheidsregio’s?Tijdens deze online cursus geeft noodrechtspecialist mr. Adriaan J. Wierenga u een handzaam overzicht van de nieuwe juridische context zodat u helemaal op de hoogte bent van:Adriaan Wierenga heeft de ‘Coronajurisprudentie’ in kaart gebracht en deelt de conclusies hiervan met u. Graag gaat hij met u in op:Sinds het uitbreken van de crisis ontving en ontvangt Adriaan Wierenga talloze vragen van onder meer burgemeesters, veiligheidsregio’s, provincies en de pers. Hij adviseert daarnaast onder meer het ministerie en de politie. Tijdens deze masterclass beantwoordt Wierenga zoveel mogelijk van de meest prangende vragen over de juridische context en de effectiviteit van de handhaving van de Coronamaatregelen in zijn algemeenheid.